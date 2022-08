MotoGP, Francesco Bagnaia: “La caduta di stamattina ha pregiudicato il nostro lavoro, ma ho un buon feeling” (Di venerdì 5 agosto 2022) Prima giornata di prove libere che si chiude a Silverstone con qualche incognita in casa Ducati per Francesco Bagnaia, solo 11° nella combinata al termine del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2022. Il piemontese del Team Factory non ha brillato, trovando comunque un feeling migliore rispetto ad un anno fa sulla pista inglese in attesa di sprigionare tutto il potenziale a disposizione a partire dalle FP3 di domattina. “A livello di feeling sono contento. La caduta di stamattina ha un po’ pregiudicato il nostro lavoro. Purtroppo sono scivolato per un mio errore, perché ho toccato la linea bianca. Il problema è stato che la gomma davanti si è tagliata, quindi Michelin ce l’ha tolta e abbiamo dovuto usare una gomma nuova“, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Prima giornata di prove libere che si chiude a Silverstone con qualche incognita in casa Ducati per, solo 11° nella combinata al termine del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2022. Il piemontese del Team Factory non ha brillato, trovando comunque unmigliore rispetto ad un anno fa sulla pista inglese in attesa di sprigionare tutto il potenziale a disposizione a partire dalle FP3 di domattina. “A livello disono contento. Ladiha un po’il. Purtroppo sono scivolato per un mio errore, perché ho toccato la linea bianca. Il problema è stato che la gomma davanti si è tagliata, quindi Michelin ce l’ha tolta e abbiamo dovuto usare una gomma nuova“, il ...

