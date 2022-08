Moschino lancia un nuovo concept architettonico per il suo flagship store

(Di venerdì 5 agosto 2022)inaugura il suo innovativonel cuore di Milano all’interno di Spiga 26, ilhub creativo sviluppato da Hines - societa? immobiliare statunitense. Originariamente conosciuto come Palazzo Pertusati, lo storico edificio risalente al XVIII secolo ha cambiato volto trasformandosi in uno spazio contemporaneo destinato a regalare una customer experience tutta nuova. Ilsi estende per 380 metri quadrati su due piani, caratterizzati da linee grafiche e pulite accostate a elementi barocchi che da sempre rappresentano il marchio. Per rendere omaggio al fondatore, l’attuale direttore creativo Jeremy Scott ha reinterpretato i tavoli che un tempo Francoutilizzava nel suo studio, creando un design unico mescolando tipologie ...

FashionNetwork.com IT

... lui con papillon e smoking con rifiniture e revers atempestati di paillettes. Poco gilded, ...non protagonista per West Side Story è arrivata al gala in compagnia del designer di...sempre stuzzicante scoprire come le maison immaginano le loro collezioni super griffate adattate ai nostri pet. L'ultima che abbiamo scoperto era quella di. Oggi invece tocca a Liu Jo che ha appena lanciato la sua linea Liu Jo Pets per i nostri animali da compagnia. È una speciale partnership stretta con la start up Me Pet che si propone di ... Sharon, Cher e Diana Ross muse di Moschino Resort 2023