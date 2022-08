“Morto dentro”. Investiti sul Lago di Garda, la terribile notizia sulla morte di Greta e Umberto (Di venerdì 5 agosto 2022) Morti al Lago di Garda, la brutta notizia a un anno dalla morte di Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 24, i due ragazzi uccisi il 19 giugno 2021 dopo essere stati Investiti da un motoscafo Riva mentre si trovavano su un gozzo, con regolari luci accese. A guidare il potente natante due uomini di nazionalità tedesca: Patrick Kassen e Cristian Teisman. Secondo l’accusa, quella sera avevano bevuto molto più del lecito. Ed è per questo che non hanno visto il natante con i due italiani a bordo. Dopo la collisione i due erano tornati sulla terraferma e si erano diretti in albergo senza dire alcunché, né denunciare l’accaduto, per poi giustificarsi spiegando ”pensavamo fosse un ramo, non una barca”. “C’è stato un boato fortissimo nel cuore della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Morti aldi, la bruttaa un anno dalladiGarzarella, 37 anni, eNedrotti, 24, i due ragazzi uccisi il 19 giugno 2021 dopo essere statida un motoscafo Riva mentre si trovavano su un gozzo, con regolari luci accese. A guidare il potente natante due uomini di nazionalità tedesca: Patrick Kassen e Cristian Teisman. Secondo l’accusa, quella sera avevano bevuto molto più del lecito. Ed è per questo che non hanno visto il natante con i due italiani a bordo. Dopo la collisione i due erano tornatiterraferma e si erano diretti in albergo senza dire alcunché, né denunciare l’accaduto, per poi giustificarsi spiegando ”pensavamo fosse un ramo, non una barca”. “C’è stato un boato fortissimo nel cuore della ...

annatrieste : Se non hai pianto guardando il video di Mertens sei morto dentro ?? #NapoletanoPerSempre - Gazzettino : Libero il turista che travolse sul Garda Umberto e Greta. Il padre «Io morto dentro» - AnsaLombardia : Incidente sul Garda: padre vittima, non riesco a perdonare. 'Non mi cambia se investitore è libero, sono morto dent… - Dekmar83 : @PolliceAzzurro Qualcuno ha detto che se non hai pianto nel vedere il video, sei 'morto dentro'. Io non l'ho nemmen… - daniele_mari94 : @elevisconti @giangolz Letta, come al solito, fa finta di essere morto e non prende mezza decisione. Far fuori SI e… -