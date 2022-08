Monica Cirinnà smentisce la storia della richiesta dei soldi nella cuccia del cane: “Notizie non vere” (Di venerdì 5 agosto 2022) Monica Cirinnà mette a tacere ogni polemica sulla presunta richiesta dei soldi rinvenuti nella cuccia del suo cane attraverso un post su Facebook, dal titolo “basta Notizie false: non ho mai chiesto che i soldi mi venisserto restituiti”. Ha spiegato: “Vedo con rammarico che alcuni giornali tornano, con gravi imprecisioni, su fatti dei quali sono stata vittima un anno fa. Domani Il Messaggero pubblicherà una mia lettera, ma intanto ci tengo a smentire Notizie non vere. Da quasi un anno spiego a chiunque che la cuccia dove sono stati ritrovati dei soldi in contanti era in disuso da anni era ai margini della nostra proprietà, in un luogo aperto al ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)mette a tacere ogni polemica sulla presuntadeirinvenutidel suoattraverso un post su Facebook, dal titolo “bastafalse: non ho mai chiesto che imi venisserto restituiti”. Ha spiegato: “Vedo con rammarico che alcuni giornali tornano, con gravi imprecisioni, su fatti dei quali sono stata vittima un anno fa. Domani Il Messaggero pubblicherà una mia lettera, ma intanto ci tengo a smentirenon. Da quasi un anno spiego a chiunque che ladove sono stati ritrovati deiin contanti era in disuso da anni era ai margininostra proprietà, in un luogo aperto al ...

