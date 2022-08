Monica Cirinnà reclama i soldi trovati nella cuccia del cane (Di venerdì 5 agosto 2022) Un anno fa trovò 24mila euro Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, un anno fa trovò a Capalbio nella sua abitazione, 24euro in contanti nella nella cuccia del cane. La Cirrinnà e il marito Esterino Montino avevano subito denunciato il ritrovamento e avevano preso distanze dalla cifra rinvenuta in una cuccia. A mettere i soldi, secondo una prima ipotesi che non è mai stata realmente presa in considerazione sarebbe stato un gruppo di spacciatori nordafricani. L’ipotesi non ha mai preso piede per il taglio utilizzato: nella cuccia sono state trovate banconote da 500 euro mentre gli spacciatori ne usano di piccoli. L’inchiesta penale per riciclaggio era così stata aperta a carico di ignoti e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Un anno fa trovò 24mila euro, senatrice del Partito Democratico, un anno fa trovò a Capalbiosua abitazione, 24euro in contantidel. La Cirrinnà e il marito Esterino Montino avevano subito denunciato il ritrovamento e avevano preso distanze dalla cifra rinvenuta in una. A mettere i, secondo una prima ipotesi che non è mai stata realmente presa in considerazione sarebbe stato un gruppo di spacciatori nordafricani. L’ipotesi non ha mai preso piede per il taglio utilizzato:sono state trovate banconote da 500 euro mentre gli spacciatori ne usano di piccoli. L’inchiesta penale per riciclaggio era così stata aperta a carico di ignoti e ...

