Monica Cirinnà pretende i soldi trovati nella cuccia del cane ma il giudice le nega i 24 mila euro: "La richiesta non può essere accolta" (Di venerdì 5 agosto 2022) La senatrice dem Monica Cirinnà chiede i soldi trovati nella cuccia del cane ma il giudice ha respinto l'istanza sulla restituzione dei 24 mila euro. Monica Cirinnà reclama i soldi trovati nella cuccia del cane Una delle notizie che hanno destato maggiore scalpore durante l'estate 2021 è stata quella che ha riguardato il ritrovamento di 24 mila euro nella cuccia del cane in una villa a Capalbio di proprietà del sindaco di Fiumicino Esterino Montino e della senatrice del Partito Democratico Monica

