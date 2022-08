Misericordia | nuova sede a Marina di Massa ' Rinforziamo la mano che aiuta i poveri'

IoneSpoletini : @EnricoRussotto Buongiorno grazie. Pace e bene ???? Il giorno del Perdono, il giorno che fa nascere in noi una nuov… - Leftmad : Se la mettessi sul cristiano? Signore aiuta questi fratelli sofferenti, che hanno subito violenze, fame, guerre e t… - agamennone1860 : @CatiaMamone Scusa ma che ti fumi,forse è nuova,e pakistana.che Gesù abbia misericordia di te,e di chi un domani av… - GrossetoNotizie : “Progetto Pediatria”: nuova donazione della Pro Loco all’ospedale Misericordia -

LivornoToday

di Alfredo Marchetti La mano che accarezza i poveri apuani è stata rinforzata. Da domenica unasede targataaccende una luce a Marina di Massa, in via Parma, nei locali che erano dell'Istituto Figlie di Maria Missionarie. Si chiamerà 'Suor Fernanda Nasi', per onorare la ...... aggredendo medici e pazienti, durante quella che viene ricordata come "l'Estate della"... fiducioso che il no dei cittadini possa dareenergia al partito per le elezioni di medio ... Misericordia San Vincenzo, inaugurata una nuova ambulanza. Foto Inaugurazione domenica in via Parma. Bruno Ciuffi: "Il nostro spirito è essere un punto di riferimento per chi si trova in estrema difficoltà" ...GROSSETO - Sono 178 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 194) su 744 tamponi (ieri 813). Stabile il tasso di positività, ...