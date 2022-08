Milioni di italiani in vacanza, weekend da bollino nero: le tratte più a rischio (Di venerdì 5 agosto 2022) Nonostante la crisi politica ed economica e le estreme tensioni internazionali, l’estate del 2022 prepara un vero e proprio boom per il turismo (affitti brevi, regole e consigli per le vacanze: cosa c’è da sapere). La prima bella stagione completamente fuori dall’emergenza Covid vede la partenza – in Italia e all’estero, al mare o in montagna – di Milioni di connazionali. E con le grandi partenze torna anche il grande incubo trasporti, con weekend che sono già da bollino nero. italiani in vacanza: le mete preferite Solo tra luglio e agosto, sono già stati o andranno in vacanza oltre 23 Milioni di italiani, pari al 70% di chi partirà. La destinazione più gettonata è ancora una volta il mare, preferita dal 67% degli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 agosto 2022) Nonostante la crisi politica ed economica e le estreme tensioni internazionali, l’estate del 2022 prepara un vero e proprio boom per il turismo (affitti brevi, regole e consigli per le vacanze: cosa c’è da sapere). La prima bella stagione completamente fuori dall’emergenza Covid vede la partenza – in Italia e all’estero, al mare o in montagna – didi connazionali. E con le grandi partenze torna anche il grande incubo trasporti, conche sono già dain: le mete preferite Solo tra luglio e agosto, sono già stati o andranno inoltre 23di, pari al 70% di chi partirà. La destinazione più gettonata è ancora una volta il mare, preferita dal 67% degli ...

dellorco85 : #Letta al Tg2: 'nessuna alleanza con M5S. Davanti a 60 milioni di italiani dobbiamo essere convincenti.' Eh si, Ge… - GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - Agenzia_Ansa : A luglio e agosto oltre 23 milioni di italiani in vacanza, il 67% al mare. Demoskopika, in aumento anche le 'vacanz… - La_lauren01 : La trasparenza delle istituzioni e la credibilità dei media sono fattori fondamentali per promuovere in modo convin… - telodogratis : Milioni di italiani in vacanza, weekend da bollino nero: le tratte più a rischio -