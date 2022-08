Milano | ciclista investito da un camion sulla statale per Lecco | le sue condizioni

Giorno_Lecco : Civate, ciclista investito sulla superstrada Milano-Lecco: ferito, rischia anche una multa - lforesti : Milano città metropolitana con il massimo della densità di ciclabili Fonte: - gennylan : Ciclista che alle 5,40 di un giovedì d'agosto, sulla statale, sei alto sui pedali e spingi che manco fossi all'ulti… - cice : Arrivata in stazione centrale a Milano, investita da un ciclista - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente nel Lodigiano, auto investe ciclista: morto 60enne -

È stato investito da un camion questa mattina undi 78 anni che stava pedalando sulla- Lecco. L'uomo si trovava sulla Statale 36 in direzione sud verso, all'altezza di Civate, in un tratto vietato ai ciclisti come tutta la ...Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, è avvenuto nel tratto tra Civate e Suello in direzione, dopo l'uscita del tunne del Monte Barro.... Civate, ciclista investito sulla superstrada Milano-Lecco: ferito, rischia anche una multa L'incidente è avvenuto stamattina intorno alle 7. L'uomo ora rischia una multa perché stava pedalando su una strada dove possono transitare solo motoveicoli.Incidente all'alba di oggi, lunedì 5 agosto 2022, sulla super con un ciclista investito sulla Statale 36. Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, è avvenuto nel t ...