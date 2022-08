Milan, Gazzetta: “Le parole di Pioli che infiammano l’ambiente” (Di venerdì 5 agosto 2022) Milan, Gazzetta- I giornale Gazzetta oggi riporta la lunga intervista che ha rilasciato al quotidiano il mister rossonero, per il futuro. L’anno scorso aveva un motto: «Fare più punti della scorsa stagione». Quest’anno? «Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere. E poi confesso: un anno fa non credevamo solo di poter migliorare la classifica della stagione precedente. Già dal primo giorno pensavamo di poter vincere. Quest’anno motivare il gruppo sarà più facile: dobbiamo avere passione, entusiasmo, voglia di crescere, loro come squadra e io come allenatore. Lotteremo per difendere lo scudetto, in Champions per migliorarci. Ha ragione Sacchi sulla “Gazzetta”: la Champions è una competizione che riguarda 4-5 squadre. Con le altre il dislivello c’è: noi faremo tesoro dell’ultima esperienza. Da allora siamo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)- I giornaleoggi riporta la lunga intervista che ha rilasciato al quotidiano il mister rossonero, per il futuro. L’anno scorso aveva un motto: «Fare più punti della scorsa stagione». Quest’anno? «Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere. E poi confesso: un anno fa non credevamo solo di poter migliorare la classifica della stagione precedente. Già dal primo giorno pensavamo di poter vincere. Quest’anno motivare il gruppo sarà più facile: dobbiamo avere passione, entusiasmo, voglia di crescere, loro come squadra e io come allenatore. Lotteremo per difendere lo scudetto, in Champions per migliorarci. Ha ragione Sacchi sulla “”: la Champions è una competizione che riguarda 4-5 squadre. Con le altre il dislivello c’è: noi faremo tesoro dell’ultima esperienza. Da allora siamo ...

