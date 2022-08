Migliori acque termali spray rinfrescanti da comprare low cost (Di venerdì 5 agosto 2022) A casa o in vacanza la skincare deve essere sempre rispettata, ma soprattutto adattata alla stagione. Per questo in estate oltre alle creme solari e a quelle idratanti, nel beauty non può assolutamente mancare l’acqua termale da spruzzare direttamente sul viso per rinfrescare la pelle durante le lunghe giornate e regalarti una serie di effetti benefici, tanto che diventerà il tuo “mai più senza”. Da tenere sempre in borsa, non resisterai ad utilizzarla in ogni occasione. Una nuvola d’acqua per la pelle sensibile Sole, stress e inquinamento non vanno d’accordo con la cute sensibile che tende irrimediabilmente a seccarsi. L’Eau Thermale di La Roche-Posay avvolge la pelle in una nuvola d’acqua in grado di rinfrescarla e renderla più morbida in pochi secondi, regalando un effetto più giovane perché la formula è ricca di antiossidanti. ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022) A casa o in vacanza la skincare deve essere sempre rispettata, ma soprattutto adattata alla stagione. Per questo in estate oltre alle creme solari e a quelle idratanti, nel beauty non può assolutamente mancare l’acqua termale da spruzzare direttamente sul viso per rinfrescare la pelle durante le lunghe giornate e regalarti una serie di effetti benefici, tanto che diventerà il tuo “mai più senza”. Da tenere sempre in borsa, non resisterai ad utilizzarla in ogni occasione. Una nuvola d’acqua per la pelle sensibile Sole, stress e inquinamento non vanno d’accordo con la cute sensibile che tende irrimediabilmente a seccarsi. L’Eau Thermale di La Roche-Posay avvolge la pelle in una nuvola d’acqua in grado di rinfrescarla e renderla più morbida in pochi secondi, regalando un effetto più giovane perché la formula è ricca di antiossidanti. ...

