Mercato Serie A | Napoli | tutto su Raspadori Arthur | confermata la trattativa col Valencia

Giacomo Raspadori Bologna, 5 agosto 2022 - Il Napoli fa all - in per Giacomo Raspadori . I partenopei sono scesi in campo per l'attaccante del Sassuolo , con il quale ci sono stati diversi incontri, ...Il 13 agosto comincerà il campionato diA e Kjaer sa bene che i pronostici non dovranno ... Capisco chi la pensa coì, dato che le avversarie sono state molto aggressive sul. Ma anche la ... Mercato Serie A: Dumfries partirà solo per 50 milioni. Milan, sfuma Renato Sanches E' tempo dei primi pronostici in vista del nuovo campionato di Serie A e a dire la sua è anche Giuseppe Pancaro, ecco le sue ...Ora c'è anche l'ufficialità Georginio Gregion Emile Wijnaldum è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma ...