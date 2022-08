Mercato Milan – N’Dicka supera Diallo: ecco la richiesta dell’Eintracht (Di venerdì 5 agosto 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Evan N'Dicka balza in cima alle preferenze dei rossoneri per quanto riguarda la difesa: ecco quanto costa Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 agosto 2022) Le ultime suldel. Evan N'Dicka balza in cima alle preferenze dei rossoneri per quanto riguarda la difesa:quanto costa

Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO COL BRUGGE PER #DEKETELAERE: AFFARE DA 36 MILIONI DI EURO BONUS COMPR… - fabiointer1987 : @SamueleAM22 @Alex_Cavasinni Per me il milan ha fatto un grande mercato, non si capisce perché sia stata derisa sol… - ACMilanInside_ : Il presidente del #Leeds su #DeKetelaere: “Sarebbe stato il un giocatore speciale del nostro mercato, ma quando co… -