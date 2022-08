Mercato Fiorentina | Milenkovic in bilico | la decisione del giocatore

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ilin uscita dellaruota attorno a Nikola, sono tante le squadre interessate al calciatore, ma il club viola rinuncerebbe ad uncosì importante solo di fronte ad offerte sostanziose. Pare che nella giornata di oggi sia arrivata ladefinitiva del difensore. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, il difensore serbo non dovrebbe lasciare la. Decisivo l’incontro di Venerdì, durante il quale si sarebbe trovato l’accordo di massima per la permanenza del classe ’97, per lui si starebbe già discutendo il prolungamento contrattuale.Un pezzo da novanta che rimane a Firenze, sintomo di un progetto ambizioso in grande crescita, le ...

ZonaBianconeri : RT @AleCat_91: MILENKOVIC RINNOVERÀ CON LA FIORENTINA, KOSTIC JUVENTUS, INTER, CRISTIAN... - vtr74 : RT @OgnissFla: Milenkovic pronto ad accettare il rinnovo con la Fiorentina. Sarebbe come un colpo di mercato. Sempre più fiducia ?? - AleCat_91 : MILENKOVIC RINNOVERÀ CON LA FIORENTINA, KOSTIC JUVENTUS, INTER, CRISTIAN... - Damiano__89 : @Marcellari77 @corradone91 Che domande deve farsi? La Fiorentina é squadra ambiziosa, lo dimostra il mercato che ha… - news24_inter : #Milenkovic, rinnovo all’orizzonte con la #Fiorentina, niente #Inter ?? -

TUTTO mercato WEB

E ci sono tante squadre forti, anche lache è ben allenata". Il tecnico si gode De ... Sul fronte, fiducia sul rinnovo di Leao ("Non sono affatto preoccupato dalle vicende ...Commenta per primo Il centrocampista cileno Erick Pulgar , passato dallaal Flamengo negli ultimi giorni di, si è presentato in conferenza stampa: 'Quando ho capito che la trattativa stava prendendo una direzione ben precisa, ho parlato con Vidal e Isla. ... Fiorentina, che succede a centrocampo: Zurkowski in missione e il mercato sullo sfondo Giovani Lo Celso è uno dei più nomi caldi del mercato Italiano e non solo. Il centrocampista argentino di proprietà del Tottenham è un obiettivo di mercato ...Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale ha messo in evidenza alcune indiscrezioni di mercato dell'ultim'ora.