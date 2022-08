Meloni a Fox | potrei essere la prima premier donna in Italia

(Di venerdì 5 agosto 2022) "I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fratelli d', con la coalizione di centrodestra, sarebbe il primo partito e quindi potrà indicare il primo ministro. Sono la leader di questo partito e ioil prossimo capo del governo, laina guidare un esecutivo". Lo ha detto Giorgia, leader di Fratelli d', in un'intervista alla tv americana Fox. "Per me sarebbe un grande onore come è un grande onorela presidente del partito conservatore e riformista europeo", ha aggiunto.

Non è Pennsylvania Avenue ma un po' ci assomiglia. SuNews c'è Giorgia. Camicia verde chiaro, alle spalle un giardino separato da una vetrata che ricorda vagamente lo Studio Ovale, la leader di Fratelli d'Italia debutta con Maria Bartiromo , ...Intanto,News dichiara: 'Sarebbe un onore per me guidare l'Italia'. E ribadisce: 'Blocco navale per fermare gli sbarchi'. Salvini la sfida: "La Lega avrà più voti""I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fdi, che è in testa, potrebbe vincere con la coalizione di centrodestra. In base alle regole che ci siamo dati, il primo partito può esprimere il premier ..."Potrei essere la prima donna a guidare il governo nella storia d'Italia. Sarebbe per me un grande onore, come lo è stato essere la presidente del partito conservatore e riformista europeo". Lo ha det ...