Meghan non ascoltò il prezioso consiglio della Principessa, ed ora ne paga le conseguenze (Di venerdì 5 agosto 2022) La Principessa Anna è una delle donne più rispettate della Royal Family, ma Meghan Markle decise di non seguire il suo consiglio. Perché? Era il 2017, Harry e Meghan avevano da poco annunciato il loro fidanzamento ufficiale e l’attrice stava lentamente diventando consapevole di quanto sarebbe stato duro rispettare il ruolo che si era scelto. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 agosto 2022) LaAnna è una delle donne più rispettateRoyal Family, maMarkle decise di non seguire il suo. Perché? Era il 2017, Harry eavevano da poco annunciato il loro fidanzamento ufficiale e l’attrice stava lentamente diventando consapevole di quanto sarebbe stato duro rispettare il ruolo che si era scelto. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GiornalismoI : Meghan Markle compie 41 anni: un non-evento per Kate e William, fanno il minimo indispensabile… Questo giovedì, 4… - blancoblanco_ : Meghan Markle vuole cenare sola, ma il ristorante dice di no: è polemica a New York ' Meghan Markle e il marito Ha… - IOdonna : La sta scrivendo un....ex amico - infoitcultura : Meghan Markle compie 41 anni, ma William e Kate non si sbilanciano con gli auguri - BerleneHistory : RT @vogue_italia: Vi sveliamo 5 curiosità che non sapete su di Meghan Markle (incluso il suo vero nome) -