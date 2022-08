Mediglia | schianto frontale sulla Vecchia Paullese | muore motociclista di 48 anni | gravissima automobilista

(Di venerdì 5 agosto 2022) La Honda di Nenad Gajic si è scontrata con la Lancia Y condotta da una giovane di Paullo, ricoverata in neurorianimazione al San Gerardo di Monza dove lotta per la vita

RedazioneLaNews : #Milano Terribile schianto nella notte, motociclista morto sul colpo -

MilanoToday.it

Gravissimo incidente stradale nella notte di giovedì 4 agosto sulla strada vecchia Paullese all'altezza di, nel Milanese. Un uomo è deceduto sul colpo e una donna è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. E' successo verso le cinque e mezza di mattina. Un'automobile ...Gravissimo incidente stradale nella notte di giovedì 4 agosto sulla strada vecchia Paullese all'altezza di, nel Milanese. Un uomo è deceduto sul colpo e una donna è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. E' successo verso le cinque e mezza di mattina. Un'automobile ... Terribile schianto nella notte, motociclista morto sul colpo La Honda di Nenad Gajic si è scontrata con la Lancia Y condotta da una giovane di Paullo, ricoverata in neurorianimazione al San Gerardo di Monza dove lotta per la vita ...Emergono particolari terribili sull’incidente di questa mattina alle 5.30 sulla Vecchia Paullese a Mediglia: un motociclista 48enne residente a Milano si è schiantato frontalmente contro la Lancia Yps ...