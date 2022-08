(Di venerdì 5 agosto 2022) Ma rimane il vero problema: la legge 38/2010 non è adeguatamente sostenuta e finanziata, in palese contraddizione con quanto scritto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65, 19 marzo 2010, "Non ...

La "terza via" " come la definì Cicely Saunders, fondatrice della" fra derive inaccettabili di accanimento terapeutico e di eutanasia/aiuto al suicidio, si chiama "Cure ...... perché il malato non deve soffrire; la risorsa fondamentale, che un tempo non avevamo, costituita dalla, dev'essere resa effettivamente disponibile, perché anche il soggetto più ... Medicina palliativa: lo scopo è non abbandonare il malato Il leader radicale si è autodenunciato dopo aver accompagnato Elena a morire in Svizzera. Parlano le associazioni che assistono le persone in stato terminale: la presenza e la cura aiutano ...«La persona malata», è l’analisti del professore Luciano Eusebi dell’Università Cattolica di Milano, «non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il che evidenzia come attraverso l’autod ...