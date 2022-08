Medici di famiglia, non si riescono a trovare sostituti. Ferie ‘negate’ (Di venerdì 5 agosto 2022) Ferie ‘negate’ a molti Medici di famiglia che, soprattuto al Centro-Nord del Paese, non riescono a trovare sostituti per le vacanze estive. “Una situazione stressante per una categoria che ha dato molto in questi anni di pandemia, stremata in particolare dai carichi di lavoro dell’ultima ondata, con i molti contagiati da seguire e il forte carico burocratico”. A lanciare l’allarme attraverso l’Adnkronos Salute è Domenico Crisarà, vicesegretario nazionale della Federazione dei Medici di Medicina generale (Fimmg), di cui è anche segretario per la provincia di Padova, sottolineando la necessità, a fronte di questo quadro, di una rapida riorganizzazione della Medicina generale. “Da tempo al Nord la carenza di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022)a moltidiche, soprattuto al Centro-Nord del Paese, nonper le vacanze estive. “Una situazione stressante per una categoria che ha dato molto in questi anni di pandemia, stremata in particolare dai carichi di lavoro dell’ultima ondata, con i molti contagiati da seguire e il forte carico burocratico”. A lanciare l’allarme attraverso l’Adnkronos Salute è Domenico Crisarà, vicesegretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg), di cui è anche segretario per la provincia di Padova, sottolineando la necessità, a fronte di questo quadro, di una rapida riorganizzazione dellana generale. “Da tempo al Nord la carenza di ...

