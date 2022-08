Matteo Renzi: «Insieme alle elezioni? Caro Silvio, no grazie» (Di venerdì 5 agosto 2022) «Per le elezioni? Caro Silvio, no grazie». Il leader di Italia Viva Matteo Renzi chiude così alla possibilità di un’alleanza con il centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre. Parlando a Rtl 102.5, l’ex premier si è rivolto al presidente di Forza Italia Berlusconi: «Non partecipiamo al centrodestra perché c’è chi ha sempre votato contro Mario Draghi. Siamo stati e saremo dalla parte di Draghi. Ho ascoltato ieri Berlusconi, l’ho ascoltato con piacere. Lo ringrazio per avermi detto che sono intelligente. Ho grande rispetto per lui. Anzi, lo dico: bisognare avere il coraggio di non attaccare gli avversari. Il M5S l’ha fatto troppo spesso in questi anni». Poi due parole sull’accordo tra Pd e Azione: «Calenda ha scelto di fare una cosa che butta ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) «Per le, no». Il leader di Italia Vivachiude così alla possibilità di un’anza con il centrodestra in vista delledel 25 settembre. Parlando a Rtl 102.5, l’ex premier si è rivolto al presidente di Forza Italia Berlusconi: «Non partecipiamo al centrodestra perché c’è chi ha sempre votato contro Mario Draghi. Siamo stati e saremo dalla parte di Draghi. Ho ascoltato ieri Berlusconi, l’ho ascoltato con piacere. Lo ringrazio per avermi detto che sono intelligente. Ho grande rispetto per lui. Anzi, lo dico: bisognare avere il coraggio di non attaccare gli avversari. Il M5S l’ha fatto troppo spesso in questi anni». Poi due parole sull’accordo tra Pd e Azione: «Calenda ha scelto di fare una cosa che butta ...

