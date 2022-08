Matrimonio cattolico saltato per Britney Spears, che se la prende con la chiesa (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo quasi sei anni d’amore, lo scorso giugno Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati nella loro villa a Los Angeles. Addobbi meravigliosi, invitati super vip e un tendone gigantesco per accogliere tutti gli ospiti del Matrimonio dell’anno, che però non è stato quello originariamente pensato dalla popstar. Britney Spears’ newest target, the Catholic Church. Draggg them! pic.twitter.com/JUhPRXWnt0 — Anthony Dominic (@alloveranthony) August 3, 2022 Salta il Matrimonio in una chiesa cattolica. In uno dei suoi ultimi post Instagram la cantante di Me Against The Music ha rivelato che avrebbe voluto sposarsi in una bellissima chiesa cattolica in California. A quanto pare però il sacerdote ha detto alla principessa del pop che per sposarsi lì avrebbe ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo quasi sei anni d’amore, lo scorso giugnoe Sam Asghari si sono sposati nella loro villa a Los Angeles. Addobbi meravigliosi, invitati super vip e un tendone gigantesco per accogliere tutti gli ospiti deldell’anno, che però non è stato quello originariamente pensato dalla popstar.’ newest target, the Catholic Church. Draggg them! pic.twitter.com/JUhPRXWnt0 — Anthony Dominic (@alloveranthony) August 3, 2022 Salta ilin unacattolica. In uno dei suoi ultimi post Instagram la cantante di Me Against The Music ha rivelato che avrebbe voluto sposarsi in una bellissimacattolica in California. A quanto pare però il sacerdote ha detto alla principessa del pop che per sposarsi lì avrebbe ...

