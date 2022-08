Marmolada | riunione a Calazei | Curcio ' a lavoro su sicurezza | ci vorrà tempo'

(Di venerdì 5 agosto 2022) Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il ricordo delle 11 vittime, la gratitudine verso gli operatori della squadra interforze scesa in campo nelle operazioni di soccorso e di ricerca, ma anche una riflessione sulla necessità di impegnarsi per una maggiore consapevolezza del rischio per chi ama la montagna. A un mese dalla tragedia della, la Giunta provinciale si è riunita a Canazei a dimostrazione della vicinanza dell'amministrazione alla comunità della Val di Fassa. Una mattinata di incontro e confronto, alla presenza del capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio, del commissario del Governo Gianfranco Bernabei, oltre che dei rappresentanti istituzionali di Comune di Canazei e municipalità della Val di Fassa, Comun General de Fascia, Provincia autonoma di Trento, Consiglio provinciale, Regioni Trentino Alto Adige e Veneto ...

