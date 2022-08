“Marmellata indistinta” La mossa di Letta a favore di Meloni | il favore mai visto

(Di venerdì 5 agosto 2022) Matteo Renzi picchia duro su Enricoe sulle strategie elettorali del segretario del Partito Democratico in vista dell'appuntamento alle urne del 25 settembre. Il leader di Italia Viva ha lanciato diverse critiche al numero uno dem in un'intervista a Radio anch'io: “La sinistra per fermare le destre avrebbe dovuto fare delle proposte e lanciare un patto repubblicano rivolgendosi a chi ha sostenuto Mario Draghi, ma ha costruito unae sposato idee come quella della tassa di successione. Si tratta di una proposta che blinda Giorgia. In questa campagna elettoraleè il miglior alleato della”. “Questo gioco delle alleanze - prosegue Renzi - è un incredibile teatrino, una fiction, una telenovela. Si stanno mettendo insieme dicendo tutto ...

tempoweb : “Marmellata indistinta”. Matteo #Renzi affonda Enrico #Letta: il miglior alleato di Giorgia #Meloni #elezioni #pd… - manig0ldo : RT @Controcorrentv: @matteorenzi: 'Se Calenda vuole stare con Di Maio e Letta con Fratoianni... la ritengo una marmellata indistinta che no… - dario_croce : RT @Controcorrentv: @matteorenzi: 'Se Calenda vuole stare con Di Maio e Letta con Fratoianni... la ritengo una marmellata indistinta che no… - Paroledipaola : RT @Controcorrentv: @matteorenzi: 'Se Calenda vuole stare con Di Maio e Letta con Fratoianni... la ritengo una marmellata indistinta che no… - vito54307581 : @Corriere Vota Azione e ti ritrovi RifondAzione! Una marmellata indistinta ( come dice Renzi) Un vomito ( come sarebbe meglio dire) -

Se Calenda vuole stare con Di Maio e Letta vuole stare con Fratoianni, io la ritengo unache fa vincere la Meloni. La politica per me non è rinunciare alle proprie idee per una ..."Se Calenda vuole stare con Di Maio e Letta vuole stare con Fratoianni, io la ritengo unache fa vincere la Meloni . La politica per me non è rinunciare alle proprie idee per ...Matteo Renzi picchia duro su Enrico Letta e sulle strategie elettorali del segretario del Partito Democratico in vista dell’appuntamento alle ...Il M5s continua a respingere una possibile alleanza con il Pd. Conte: mi sembra abbastanza improbabile. Si sono messi in un calderone e non so cosa ...