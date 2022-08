Marina Di Guardo, il look da mare della mamma di Chiara Ferragni: come si è mostrata (Di venerdì 5 agosto 2022) Anche Marina Di Guardo ha mostrato il suo look da mare: la mamma di Chiara Ferragni fa il boom di likes, un vero schianto. Siamo in estate inoltrata e sui rispettivi canali social si rintracciano tantissimi scatti in costume. C’è chi – mostrandosi in bikini – lancia dei messaggi di bodypositivity o risponde ad alcune L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 agosto 2022) AncheDiha mostrato il suoda: ladifa il boom di likes, un vero schianto. Siamo in estate inoltrata e sui rispettivi canali social si rintracciano tantissimi scatti in costume. C’è chi – mostrandosi in bikini – lancia dei messaggi di bodypositivity o risponde ad alcune L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Gazzettino : Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, fisico invidiabile a 60 anni. Foto in bikini durante la vacanza in Sard… - andreastoolbox : #Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, fisico invidiabile a 60 anni. Foto in bikini durante la vacanza in Sar… - DonnaGlamour : Marina Di Guardo in bikini: la mamma di Chiara Ferragni incanta i fan con un costume low cost - ebcxvidaa : Marina di Guardo sotto ogni singola foto delle figlie su Instagram be like: ?????????????????????????????? - quareidfacias : @freshblonde1 io che guardo quella serie a 3x di velocità se possibile solo per vedere le parti dove inquadrano Rav… -