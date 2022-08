Marilyn Monroe | i migliori film dell' indimenticabile stella di Hollywood

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 agosto 2022) A sessant'anni di distanza dalla scomparsa di, riscopriamo iattrice, lapiù luminosaa straordinaria Golden Age di. Il 5 agosto del 1962,veniva ritrovata senza vita, a causa di un'overdose di barbiturici, nella sua casa di Helena Drive a Brentwood, Los Angeles. A trentasei anni, Norma Jean Baker sarebbe andata via tra sospetti mai dimostrati e un grande rammarico per chi non riuscì ad apprezzarla come meritava, lasciando un vuoto incolmabile nellala cui Golden Age era ormai finita. Cresciuta lontana dalla madre durante un'infanzia molto difficile, a dieci anni Norma entrò in orfanatrofio. ...