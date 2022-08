Maria Rosa De Sica, chi è e cosa fa nella vita la figlia dell’attore romano (Di venerdì 5 agosto 2022) Maria Rosa De Sica è la figlia dell’attore romano Christian De Sica. Non ha seguito le orme del padre, tuttavia si è fatta conoscere in televisione esibendosi insieme all’attore durante uno show a lui dedicato. Maria Rosa De Sica, chi è Maria Rosa De Sica è la figlia dell’attore Christian De Sica. La ragazza è nata il 24 giugno del 1987 ma non ha intrapreso la carriera artistica come il padre, nonostante ha dimostrato qualche volta delle doti canore, ad esempio. Infatti, ha tra i suoi hobby poprio la passione per il canto. Era stato il padre ad ispirarla per quanto riguarda la muSica e lei si è esibita ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022)Deè laChristian De. Non ha seguito le orme del padre, tuttavia si è fatta conoscere in televisione esibendosi insieme all’attore durante uno show a lui dedicato.De, chi èDeè laChristian De. La ragazza è nata il 24 giugno del 1987 ma non ha intrapreso la carriera artistica come il padre, nonostante ha dimostrato qualche volta delle doti canore, ad esempio. Infatti, ha tra i suoi hobby poprio la passione per il canto. Era stato il padre ad ispirarla per quanto riguarda la mue lei si è esibita ...

