Maria De Filippi, la continua battaglia contro la malattia | Lo ha tenuto nascosto per anni (Di venerdì 5 agosto 2022) Ognuno di noi soffre di qualche disturbo. Ne sa qualcosa la conduttrice più famosa della tv, Maria De Filippi. Questa è stata una notizia scioccante per i tanti fan che la conoscono come una donna forte e decisa. Maria De Filippi (fonte web)Maria De Filippi e il suo problema: La Maria nazionale sta passando un momento davvero difficile a causa del suo disturbo. Di solito, il suo disturbo non le crea molti problemi perché riesce a gestirlo abbastanza bene, ma con l’arrivo della pandemia qualcosa è cambiato. Forse in pochi sanno che un ipocondriaco è molto ansioso per quanto riguarda germi, batteri, patologie e malattie che potrebbe contrarre. In tempi di coronavirus, la De Filippi è andata in confusione. Dover lavarsi le mani in ... Leggi su topicnews (Di venerdì 5 agosto 2022) Ognuno di noi soffre di qualche disturbo. Ne sa qualcosa la conduttrice più famosa della tv,De. Questa è stata una notizia scioccante per i tanti fan che la conoscono come una donna forte e decisa.De(fonte web)Dee il suo problema: Lanazionale sta passando un momento davvero difficile a causa del suo disturbo. Di solito, il suo disturbo non le crea molti problemi perché riesce a gestirlo abbastanza bene, ma con l’arrivo della pandemia qualcosa è cambiato. Forse in pochi sanno che un ipocondriaco è molto ansioso per quanto riguarda germi, batteri, patologie e malattie che potrebbe contrarre. In tempi di coronavirus, la Deè andata in confusione. Dover lavarsi le mani in ...

pochohugme : RT @mariahshoney_: Maria De Filippi non ha ancora capito che la migliore collocazione per il pomeridiano di Amici è SABATO - https_elly_ : RT @tv_e_calcio: il ritorno di Maria De Filippi in TV: si parte con #TuSiQueVales sabato 17 settembre, poi la formazione della nuova classe… - micene_return : RT @tv_e_calcio: il ritorno di Maria De Filippi in TV: si parte con #TuSiQueVales sabato 17 settembre, poi la formazione della nuova classe… - therealRayo1 : @GattaMario3 @juventibus @massimozampini @MichaelRighini @NicolaBalice @federicocasotti @Fra_mascolo85 @TosiNicole… - Chiara70092298 : RT @tv_e_calcio: il ritorno di Maria De Filippi in TV: si parte con #TuSiQueVales sabato 17 settembre, poi la formazione della nuova classe… -