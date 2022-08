Manovre militari a Taiwan, mezzi cinesi superano "linea mediana" (Di venerdì 5 agosto 2022) Si inaspriscono le tensioni fra Stati Uniti e Cina esplose dopo la visita della speaker Usa Nancy Pelosi. Navi e aerei cinesi hanno superato la "linea mediana" il confine immaginario che separa lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Si inaspriscono le tensioni fra Stati Uniti e Cina esplose dopo la visita della speaker Usa Nancy Pelosi. Navi e aereihanno superato la "" il confine immaginario che separa lo ...

