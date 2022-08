Manovre al centro | Renzi e Pizzarotti flirtano per raggiungere il 5% E sparigliano le carte

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 agosto 2022) Matteonon rinuncia a sparigliare le. Proprio nel giorno in cui Calenda e Fratoianni agitano le acque del fronte progressista, si registrano movimenti al. Nel cosiddetto e fantomatico “terzo polo”. Tutto ancora da verificare e costruire.a un passo dall’accordo Fervono incontri e abboccamenti, come apprende l’Adnkronos, tra Matteoe l’ex sindaco di Parma Federico. L’ex grillino della prima ora è tornato in pista con ‘Lista civica nazionale’. Un movimento che impegna sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio. Non a caso ha abbandonato l’Emilia e ormai da due settimane si è trasferito a Roma, impegnato in incontri, confronti e faccia a faccia. L’ex sindaco di Parma rifiuta ...