Manchester United | Ten Hag | “Ingiusti i riflettori su Cristiano Ronaldo Contento che faccia parte della squadra”

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Sono moltodi averecon noi, è un attaccante top e fa. Tanti altri giocatori hanno abbandonato lo stadio nel secondo tempo dell’amichevole contro il Rayo Vallecano, ma l’attenzione è stata concentrata solo sue non è giusto. Se sarà lui il sostituto di Martial (infortunato, ndr) domenica? Lo vedremo”. Queste le parole di Erik Ten Hag nella conferenza stampa in vista dell’esordio in Premier League delcontro il Brighton. Il nuovo tecnico dei Red Devils ha poi commentato il mercato, soffermandosi soprattutto sul possibile arrivo di De Jong dal Barcellona: “Non bisogna comprare tanto per farlo, sono contenti degli acquisti fatti finora. Abbiamo bisogno dei ...

Il campione portoghese vive ai margini del Manchester United. E per un motivo o per un altro le altre squadre a lui interessate si sfilano: sono in pochi a ritenerlo ancora un investimento valido per il calcio europeo