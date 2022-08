Manchester City: show di Guardiola su Haaland VIDEO (Di venerdì 5 agosto 2022) show in conferenza stampa dell'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola: "Haaland? Non so quanti gol farà e non mi interessa".... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022)in conferenza stampa dell'allenatore del, Pep: "? Non so quanti gol farà e non mi interessa"....

__10bando : @cruz_jardinero Non è proprio così e a quanto pare non hai visto la conferenza. A parte il Manchester City, nessuna… - dayfootball1981 : @davidebazzetti @MirrorFootball Perché De Jong non preferisce il Man United. Ma occhio anche ad altre squadre (Chelsea e Manchester City). - Poveiro_1915 : ???? SL Benfica ?????????????? Manchester City ???? Real Madrid ???? Bayern Munich ???? Juventus ???? PSG ????Liverpool - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Guardiola: 'Mi piacerebbe se Bernardo Silva restasse' - gs98ferreira : RT @mundodabola: A nova camisa alternativa do Manchester City. -