Mancano i sostituti dei medici di famiglia, ferie negate e proteste: «Siamo stremati»

Ferie "negate" a molti medici di famiglia che, soprattutto al Centro-Nord del Paese, non riescono a trovare sostituti per le vacanze estive. «Una situazione stressante per una categoria che ha dato molto in questi anni di pandemia, stremata in particolare dai carichi di lavoro dell'ultima ondata, con i molti contagiati da seguire e il forte carico burocratico». A lanciare l'allarme attraverso l'Adnkronos Salute è Domenico Crisarà, vicesegretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), di cui è anche segretario per la provincia di Padova. Sottolinea la necessità, a fronte di questo quadro, di una rapida riorganizzazione della medicina generale.

