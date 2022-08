Mai tanti coralli nella barriera australiana settentrionale (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI. - La Grande barriera corallina australiana settentrionale e centrale ha registrato la più alta quantità di copertura corallina da quando l'Australian Institute of Marine Science (AIMS) ha iniziato a monitorarla 36 anni fa. Il rapporto di sintesi annuale dell'AIMS sulle condizioni della barriera corallina per il 2021/22 ha mostrato un altro anno di aumento della copertura corallina in gran parte della barriera corallina. Nelle 87 barriere coralline rappresentative, esaminate tra agosto 2021 e maggio 2022 nell'ambito del programma di monitoraggio a lungo termine dell'AIMS (LTMP), la copertura media di coralli duri nella regione a nord di Cooktown è aumentata al ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI. - La Grandenae centrale ha registrato la più alta quantità di coperturana da quando l'Australian Institute of Marine Science (AIMS) ha iniziato a monitorarla 36 anni fa. Il rapporto di sintesi annuale dell'AIMS sulle condizioni dellana per il 2021/22 ha mostrato un altro anno di aumento della coperturana in gran parte dellana. Nelle 87 barrierene rappresentative, esaminate tra agosto 2021 e maggio 2022 nell'ambito del programma di monitoraggio a lungo termine dell'AIMS (LTMP), la copertura media diduriregione a nord di Cooktown è aumentata al ...

