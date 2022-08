(Di venerdì 5 agosto 2022) Lenon se ne vanno dainemmeno dopo i lavaggi intensivi?debellarle facilmente.(fonte pexels)Quante volte ci è capitato di disperarci, dopo aver macchiato accidentalmente di olio o sugo la nostra camicetta preferita? Anche gli indumenti dei nostri bimbi sono costantemente a rischio dia lungo tempo indelebili, e anche il lavaggio più intensivo in lavatrice lascia antipatici aloni sui tessuti. Le pubblicità martellanti propongono in continuazione sedicenti prodotti miracolosi, ma un’indagine di “Altroconsumo” rivela che noni marchi più presenti sul mercato sono realmente efficaci sulle. Scopriamo insieme...

Ck12 Giornale

Indice dei contenuti Come smacchiare tovaglie e strofinacci sporchi senza candeggina Altri due alleati contro leCome smacchiare tovaglie e strofinacci sporchi senza candeggina È ...Tra i rimedi più efficaci vi è anche l'applicazione del limone contro lepiùche si fossilizzano sui contenitori di plastica ermetici. In questo caso basta strofinarli con una spugna ... Macchie ostinate sui vestiti: le hai sempre lavate nel modo sbagliato, ecco come rimuoverle Il Calcare spesso si deposita nel bagno e risulta difficile da eliminare: ecco i segreti per rimuoverlo dalle pareti della doccia e dalle piastrelle.