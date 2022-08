Los Angeles, l’attore Kevin Spacey dovrà risarcire 31 milioni di dollari alla produzione di “House of Cards” (Di venerdì 5 agosto 2022) Kevin Spacey dovrà pagare circa 31 milioni di dollari alla società di produzione Mrc che ha curato la realizzazione della serie House of Cards per la piattaforma di streaming Netflix. I produttori infatti, pretendono il risarcimento per le perdite subite in questi mesi a causa dell’assenza della star di Hollywood all’interno della serie, licenziata dopo le accuse di molestie sessuali nei confronti di alcuni componenti dello staff, risalenti agli anni passati. A stabilire il risarcimento è il tribunale di Los Angeles, che ha respinto il ricorso presentato da Spacey: il danno di immagine e materiale c’è stato, anche solo considerando che in seguito al licenziamento fu necessario bloccare le riprese ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022)pagare circa 31disocietà diMrc che ha curato la realizzazione della serieofper la piattaforma di streaming Netflix. I produttori infatti, pretendono il risarcimento per le perdite subite in questi mesi a causa dell’assenza della star di Hollywood all’interno della serie, licenziata dopo le accuse di molestie sessuali nei confronti di alcuni componenti dello staff, risalenti agli anni passati. A stabilire il risarcimento è il tribunale di Los, che ha respinto il ricorso presentato da: il danno di immagine e materiale c’è stato, anche solo considerando che in seguito al licenziamento fu necessario bloccare le riprese ...

