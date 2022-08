Los Angeles Galaxy: UFFICIALE l'arrivo di Puig dal Barcellona (Di venerdì 5 agosto 2022) I Los Angeles Galaxy hanno annunciato l'arrivo di Riqui Puig dal Barcellona. Our newest Angelino Coming soon to @dignityhealthsp.@RiquiPuig x #LA... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) I Loshanno annunciato l'di Riquidal. Our newest Angelino Coming soon to @dignityhealthsp.@Riquix #LA...

juventusfc : Tecnica pura a Los Angeles ?? @delpieroale ?? Angel Di Maria in una sfida delle punizioni ?? ft. Daniel Got Hits Chi… - disinformatico : Qui si fabbrica una stazione spaziale. Houston? No. Los Angeles? Nemmeno. Mosca? Neppure. Torino. QUESTE sono le… - juventusfc : Di corsa verso il Real Madrid ?? Mattinata di allenamento a Los Angeles ???? #JuveOnTheRoad - sportli26181512 : Los Angeles Galaxy: UFFICIALE l'arrivo di Puig dal Barcellona: I Los Angeles Galaxy hanno annunciato l'arrivo di Ri… - jobwithinternet : RT @zingaromarcelbs: un attentato all'aeroporto di Los Angeles. Questa collusione col terrorismo non fece molto piacere agli alleati occide… -