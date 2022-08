L’orrenda legge elettorale italiana tra alleanze e accordi (Di venerdì 5 agosto 2022) Dal punto di vista della politica politicante, non c’è dubbio alcuno. Hanno ragione sia Nicola Fratoianni che Angelo Bonelli. E di conseguenza hanno torto coloro che si oppongono ad assegnare loro un posto a tavola. Ovviamente il più deciso è stato Carlo Calenda, che ha condotto una strategia che, alla fine, dal suo punto di vista, si è dimostrata vincente. Mentre nella peste è rimasto Enrico Letta. Assediato dalla sinistra del suo partito, con alla testa Andrea Orlando, Goffredo Bettini, e lo stesso Nicola Zingaretti, che masticano amaro. Ma perché i primi due hanno ragione? Perché i meccanismi elettorali sono tutt’altro che indifferenti nell’assegnare la vittoria. Vecchio insegnamento del marchese de Condorcet, illuminista, rivoluzionario francese della prima ora, poi finito in carcere vittima delle purghe di Robespierre. E allora, per spiegare l’arcano, bisogna partire da questa ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) Dal punto di vista della politica politicante, non c’è dubbio alcuno. Hanno ragione sia Nicola Fratoianni che Angelo Bonelli. E di conseguenza hanno torto coloro che si oppongono ad assegnare loro un posto a tavola. Ovviamente il più deciso è stato Carlo Calenda, che ha condotto una strategia che, alla fine, dal suo punto di vista, si è dimostrata vincente. Mentre nella peste è rimasto Enrico Letta. Assediato dalla sinistra del suo partito, con alla testa Andrea Orlando, Goffredo Bettini, e lo stesso Nicola Zingaretti, che masticano amaro. Ma perché i primi due hanno ragione? Perché i meccanismi elettorali sono tutt’altro che indifferenti nell’assegnare la vittoria. Vecchio insegnamento del marchese de Condorcet, illuminista, rivoluzionario francese della prima ora, poi finito in carcere vittima delle purghe di Robespierre. E allora, per spiegare l’arcano, bisogna partire da questa ...

Un appello unitario per salvare l'Italia dall'intenzione delle destre di stracciare la Costituzione L' orrenda legge elettorale (che nessuno ha voluto cambiare, Letta per primo) prevede che un terzo dei seggi, sia alla Camera che al Senato, venga assegnato in collegi uninominali. Il candidato che ... Il 25 settembre vota e fai votare gli antidraghiani, i draghiani riluttanti oppure i draghiani Il quadro politico italiano non è tanto complicato, anzi non è mai stato così semplice come adesso, nonostante le prestazioni non esaltanti dei protagonisti. L'attuale legge elettorale, orrenda quanto si vuole, aiuterebbe a fare ulteriore chiarezza, se non ci fossero le acrobatiche discussioni di queste ore su fantomatici "accordi tecnici" tra forze ... Un appello unitario contro le destre e per salvare la Costituzione