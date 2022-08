LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: finale in leggera salita, occasione per i finisseur (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della quarta tappa della Vuelta a Burgos 2022. Partenza da Torresandino, arrivo a Ciudad Romana de Clunia, per una frazione di 169 km. Quella odierna è la tappa più agevole di questa edizione della corsa iberica, con un finale che tuttavia potrà essere a dir poco movimentato. Dopo lo spavento della maxi caduta occorsa nella seconda tappa, la Vuelta a Burgos ieri ha vissuto il cambio della maglia viola, con Pavel Sivakov bravo ad inserirsi nel tentativo giusto di Bastien Tronchon (AG2R Citroen Team). Il francese della INEOS Grenadiers è divenuto il nuovo leader scalzando il ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta della quartadella. Partenza da Torresandino, arrivo a Ciudad Romana de Clunia, per una frazione di 169 km. Quella odierna è lapiù agevole di questa edizione della corsa iberica, con unche tuttavia potrà essere a dir poco movimentato. Dopo lo spavento della maxi caduta occorsa nella seconda, laieri ha vissuto il cambio della maglia viola, con Pavel Sivakov bravo ad inserirsi nel tentativo giusto di Bastien Tronchon (AG2R Citroen Team). Il francese della INEOS Grenadiers è divenuto il nuovo leader scalzando il ...

infoitsport : LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: numero di Tronchon maglia viola a Sivakov - #Vuelta #Burgos… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si sale sul Picon Blanco chance per Nibali? - #Vuelta #Burgos… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il terzetto al comando affronta il primo GPM di giornata -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Buitrago vuole difendere il primato c’è Vincenzo Nibali -… -