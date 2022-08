LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | al via le FP2 | Bagnaia sfida Quartararo sul giro secco verso la qualifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21sembra lamentare un piccolo fastidio alla spalla sinistra, ma sta girando comunque abbastanza forte con la sua M1 ed è attualmente 10° in 2’00?3. 15.20 Tempi che diventano subito molto interessanti! Le Aprilia scendono sotto il muro dei 2 minuti: Espargarò primo in 1’59?6, Vinales in 1’59?7. 15.18 Uno-due Aprilia con Vinales al comando in 2’00?484 davanti ad Aleix Espargarò per 96 millesimi. Sale in terza posizionecon la Yamaha a 3 decimi dalla vetta. 15.16 Oira è il più veloce in 2’00?863 con la KTM davanti a Zarco, Marini e Darryn Binder, ma i tempi sono ancora poco indicativi in questa fase. 15.14 In corso di svolgimento il primolanciato del turno, siamo in attesa dei riscontri cronometrici al termine ...