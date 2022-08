LIVE – Di Lorenzo: “Capitano? Sono pronto! Vi svelo il nostro obiettivo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Giovanni Di Lorenzo, terzino e Capitano del Napoli, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione dell’incontro con i tifosi in Piazza Plebiscito. Il numero 22 azzurro ha parlato della stagione in arrivo e si è soffermato in particolare su quello che sarà il futuro della squadra in vista del prossimo campionato. Di seguito le sue dichiarazioni: “Essere il Capitano del Napoli è una bella responsabilità e Sono pronto a raccoglierla. Questa fascia l’hanno indossata grandi calciatori tra cui il più forte di tutti!” “Il calcio cambia in maniera veloce, in un anno siamo passati dall’essere sul tetto d’Europa all’essere fuori dal Mondiale. Ora dobbiamo rimetterci in corsa e prepararci ai prossimi impegni per riportare la Nazionale a disputare di nuovo i Mondiali”. “Le motivazioni le ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Giovanni Di, terzino edel Napoli, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione dell’incontro con i tifosi in Piazza Plebiscito. Il numero 22 azzurro ha parlato della stagione in arrivo e si è soffermato in particolare su quello che sarà il futuro della squadra in vista del prossimo campionato. Di seguito le sue dichiarazioni: “Essere ildel Napoli è una bella responsabilità epronto a raccoglierla. Questa fascia l’hanno indossata grandi calciatori tra cui il più forte di tutti!” “Il calcio cambia in maniera veloce, in un anno siamo passati dall’essere sul tetto d’Europa all’essere fuori dal Mondiale. Ora dobbiamo rimetterci in corsa e prepararci ai prossimi impegni per riportare la Nazionale a disputare di nuovo i Mondiali”. “Le motivazioni le ...

