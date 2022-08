LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: subito la 10000 metri di marcia femminile con Di Dato e Traina! (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 41 le partenti, sono tante per una gara in pista, specie per controllare la regolarità della tecnica della marcia di tutte le atlete. 15.30 Entrano dentro lo stadio le marciste che sono pronte a partire. 15.28 La marcia è integralmente in pista e non in strada, a differenza di ciò che accade nei Mondiali senior. 15.26 Nella mattinata colombiana ci sarà anche la 10 km di marcia maschile con Emiliano Brigante e Nicola Lomuscio. In particolare quest’ultimo ha le credenziali per assaltare il podio. 15.23 Si parte subito alle 15.30 con la 10 km di marcia al femminile: Vittoria Di Dato e Giada Traina sono pronte a stupire. 15.20 Una quinta giornata davvero ricchissima: sono 12 ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 41 le partenti, sono tante per una gara in pista, specie per controllare la regolarità della tecnica delladi tutte le atlete. 15.30 Entrano dentro lo stadio le marciste che sono pronte a partire. 15.28 Laè integralmente in pista e non in strada, a differenza di ciò che accade neisenior. 15.26 Nella mattinata colombiana ci sarà anche la 10 km dimaschile con Emiliano Brigante e Nicola Lomuscio. In particolare quest’ultimo ha le credenziali per assaltare il podio. 15.23 Si partealle 15.30 con la 10 km dial: Vittoria Die Giada Traina sono pronte a stupire. 15.20 Una quinta giornata davvero ricchissima: sono 12 ...

