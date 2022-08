LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Serrano vince l’oro nella marcia in volata su Ooyama! 8° Giada Traina (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 E’ iniziata anche la qualificazione del primo gruppo per il triplo femminile: la prima qualificata e l’uzbeka Davronova con 13.24. 16.28 Giada Traina invece corre in 47:48.78: un’ottima prestazione considerato il minuto nel quale è rimasta ferma. 16.26 Vittoria Di Dato è sedicesima con il tempo di 49:10.67. 16.24 Si è distratta Ooyama: un errore davvero grave e Serrano l’ha superata credendoci fino alla fine. 16.23 Terza posizione per l’altra giapponese Yanai: Sandery è arrivata prima, ma al suo tempo verrà aggiunto un minuto di penalità. 16.22 CLAMOROSO vince Serrano! Ooyama si è fermata a tre metri dal traguardo, ha rallentato fatalmente ed è stata passata da Serrano! Oro per il Messico! 16.21 ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 E’ iniziata anche la qualificazione del primo gruppo per il triplo femminile: la prima qualificata e l’uzbeka Davronova con 13.24. 16.28invece corre in 47:48.78: un’ottima prestazione considerato il minuto nel quale è rimasta ferma. 16.26 Vittoria Di Dato è sedicesima con il tempo di 49:10.67. 16.24 Si è distratta Ooyama: un errore davvero grave el’ha superata credendoci fino alla fine. 16.23 Terza posizione per l’altra giapponese Yanai: Sandery è arrivata prima, ma al suo tempo verrà aggiunto un minuto di penalità. 16.22 CLAMOROSO! Ooyama si è fermata a tre metri dal traguardo, ha rallentato fatalmente ed è stata passata da! Oro per il Messico! 16.21 ...

