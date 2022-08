LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Mori in testa con 62.97 nel martello ma la gara è ferma per pioggia! Amani: personale a 6.52 (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.12: 23.11: Secondo errore anche per Stronati nell’alto a 2.10. Lefevre supera la misura al secondo tentativo 23.10: E’ TERZA MARTA Amani!!! Si ritrova proprio all’ultimo e con 6.52 va a prendersi la terza piazza provvisoria. Attenzione ai prossimi due salti. E’ il personale 23.08: Terza semifinale veloce negli 800: il keniano Kibet vince con 1’46?37, secondo posto per il britannico Reardon con 1’46?80. Ripescati l’etiope Kasahun e il neozelandese Harding 23.06: Al via nella terza batteria degli 800 Dudycha (Cze), Boyes (Aus), Reardon (Gbr), Blake (Jam), Kasdashun (Eth), Kibet (Ken), Erickson (Can), Harding (Nzl) 23.04: Secondo errore di Furlani a 2.10 23.02: Pottinger supera 2.10 al primo tentativo 23.02: Amani si ferma a 6.22 al quinto ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.12: 23.11: Secondo errore anche per Stronati nell’alto a 2.10. Lefevre supera la misura al secondo tentativo 23.10: E’ TERZA MARTA!!! Si ritrova proprio all’ultimo e con 6.52 va a prendersi la terza piazza provvisoria. Attenzione ai prossimi due salti. E’ il23.08: Terza semifinale veloce negli 800: il keniano Kibet vince con 1’46?37, secondo posto per il britannico Reardon con 1’46?80. Ripescati l’etiope Kasahun e il neozelandese Harding 23.06: Al via nella terza batteria degli 800 Dudycha (Cze), Boyes (Aus), Reardon (Gbr), Blake (Jam), Kasdashun (Eth), Kibet (Ken), Erickson (Can), Harding (Nzl) 23.04: Secondo errore di Furlani a 2.10 23.02: Pottinger supera 2.10 al primo tentativo 23.02:sia 6.22 al quinto ...

