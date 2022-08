LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Marta Amani è bronzo nel lungo! Mori in testa con 62.97 nel martello. Delude Furlani. Tutto fermo per pioggia (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26: Sta piovendo a dirotto. Tutto bloccato. Si fermerà il programma fino alle 23.55 23.23: Anche Guth supera 2.10 23.22: Errore anche per Stronati a 2.10. Davvero Deludenti i due azzurri dell’alto. Piove anche per gli altri che la misura l’hanno superata 23.21: Yeh supera 2.10 al terzo tentativo 23.19: Eliminato Furlani nel salto in alto. Superato 2.05, gara Deludente dell’azzurro 23.14: Oro alla Bulgaria con Mitkova con 6.66, argento per la Colombia con Linares che ha saltato 6.59, il bronzo è italiano con Marta Amouhin Amani 23.12: E’ bronzoOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Marta Amani SBLOCCA IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA! Terzo posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.26: Sta piovendo a dirotto.bloccato. Si fermerà il programma fino alle 23.55 23.23: Anche Guth supera 2.10 23.22: Errore anche per Stronati a 2.10. Davveronti i due azzurri dell’alto. Piove anche per gli altri che la misura l’hanno superata 23.21: Yeh supera 2.10 al terzo tentativo 23.19: Eliminatonel salto in alto. Superato 2.05, garante dell’azzurro 23.14: Oro alla Bulgaria con Mitkova con 6.66, argento per la Colombia con Linares che ha saltato 6.59, ilè italiano conAmouhin23.12: E’OOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!SBLOCCA IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA! Terzo posto ...

