LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: inizia la marcia maschile con Brigante e Lomuscio (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Il primo a staccarsi è il greco Bachos. 16.44 Davanti si è messo Bryan Matias, un guatemalteca particolarmente veloce. 16.42 Gruppo ancora compatto: vedremo se qualcuno prenderà l’iniziativa. 16.40 COMINCIA LA marcia maschile! 16.38 Tutto pronto per la 10000 metri di marcia maschile. 16.36 iniziate anche le qualificazioni del primo gruppo del disco maschile: il tedesco Karges stacca il pass con 60.69. 16.34 Molto probabile la qualificazione anche per la giamaicana Linton che firma il personale a 13.04. 16.31 E’ iniziata anche la qualificazione del primo gruppo per il triplo femminile: la prima qualificata e l’uzbeka Davronova con 13.24. 16.28 Giada Traina invece corre in ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46 Il primo a staccarsi è il greco Bachos. 16.44 Davanti si è messo Bryan Matias, un guatemalteca particolarmente veloce. 16.42 Gruppo ancora compatto: vedremo se qualcuno prenderà l’tiva. 16.40 COMINCIA LA! 16.38 Tutto pronto per la 10000 metri di. 16.36te anche le qualificazioni del primo gruppo del disco: il tedesco Karges stacca il pass con 60.69. 16.34 Molto probabile la qualificazione anche per la giamaicana Linton che firma il personale a 13.04. 16.31 E’ta anche la qualificazione del primo gruppo per il triplo femminile: la prima qualificata e l’uzbeka Davronova con 13.24. 16.28 Giada Traina invece corre in ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Traina si stacca dal gruppo di testa nella 10000 metri di marcia -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: attesa per Furlani e Mori, occhio al triplo - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: attesa per Furlani e Mori occhio al triplo - #Atletica #Mondiali #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4x100 azzurre maschile e femminile in finale, Cavo settima nei 400 ostacoli… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 azzurre maschile e femminile in finale Cavo settima nei 400 ostacoli A… -