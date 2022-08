LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Demir oro nella marcia maschile davanti a Benhammouda. 6° Lomuscio (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Quattordicesima posizione per Emiliano Brigante nella marcia maschile con il tempo di 44:42.04. 17.29 Dal Gruppo A del salto triplo femminile si sono qualificate aritmeticamente l’uzbeka Davronova e la francese Aucagos. 17.26 Nicola Lomuscio si piazza in terza posizione con il tempo di 43:28.25. E’ il miglior piazzamento finora per un italiano in questi Campionati Mondiali. 17.25 Wafula e Matias vengono esclusi dalla classifica finale a causa della quarta proposta di squalifica. 17.24 Yildiz nel finale ha sbarrato la strada al tunisino Farhat che stava provando a passarlo all’interno. 17.23 Medaglia di bronzo per il turco Yildiz che quindi fa doppietta con il connazionale Demir. 17.22 Vince l’oro Mazlum ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Quattordicesima posizione per Emiliano Brigantecon il tempo di 44:42.04. 17.29 Dal Gruppo A del salto triplo femminile si sono qualificate aritmeticamente l’uzbeka Davronova e la francese Aucagos. 17.26 Nicolasi piazza in terza posizione con il tempo di 43:28.25. E’ il miglior piazzamento finora per un italiano in questi Campionati. 17.25 Wafula e Matias vengono esclusi dalla classifica finale a causa della quarta proposta di squalifica. 17.24 Yildiz nel finale ha sbarrato la strada al tunisino Farhat che stava provando a passarlo all’interno. 17.23 Medaglia di bronzo per il turco Yildiz che quindi fa doppietta con il connazionale. 17.22 Vince l’oro Mazlum ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Traina si stacca dal gruppo di testa nella 10000 metri di marcia -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: attesa per Furlani e Mori, occhio al triplo - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: attesa per Furlani e Mori occhio al triplo - #Atletica #Mondiali #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4x100 azzurre maschile e femminile in finale, Cavo settima nei 400 ostacoli… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 azzurre maschile e femminile in finale Cavo settima nei 400 ostacoli A… -