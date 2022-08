LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: bene Lomuscio e Traina nella marcia, eliminata la 4×400 femminile (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Per la finale del lancio del disco maschile si qualificano Brudin (Ucr), Sosna (Ger), Pavlidis (Gre), Karges (Ger), Grubbs (Usa), Coleman (Usa), Moreno (Spa), Bonte (Ned), Miller (Aus), Lawrence (Jam), Alvarez Aranda (Rsa) e Young (Jam). 18.06 Passano in finale Stati Uniti, Canada, Finlandia, India, Giamaica, Germania e vengono ripescate Gran Bretagna e Australia. 18.04 Vincono le finlandesi davanti alle indiane, quarto posto ed eliminazione per l’Italia. 18.03 Tessarolo rimane piuttosto lontana dal trio di testa. 18.02 Canazza chiude bene e lascia il testimone in quarta posizione. 18.01 Buona progressione nel finale per Cabangu che era partita piuttosto piano. 18.00 Insieme all’Italia nella terza batteria ci sono Nigeria, India, Finlandia e Brasile. Non parte la ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09 Per la finale del lancio del disco maschile si qualificano Brudin (Ucr), Sosna (Ger), Pavlidis (Gre), Karges (Ger), Grubbs (Usa), Coleman (Usa), Moreno (Spa), Bonte (Ned), Miller (Aus), Lawrence (Jam), Alvarez Aranda (Rsa) e Young (Jam). 18.06 Passano in finale Stati Uniti, Canada, Finlandia, India, Giamaica, Germania e vengono ripescate Gran Bretagna e Australia. 18.04 Vincono le finlandesi davanti alle indiane, quarto posto ed eliminazione per l’Italia. 18.03 Tessarolo rimane piuttosto lontana dal trio di testa. 18.02 Canazza chiudee lascia il testimone in quarta posizione. 18.01 Buona progressione nel finale per Cabangu che era partita piuttosto piano. 18.00 Insieme all’Italiaterza batteria ci sono Nigeria, India, Finlandia e Brasile. Non parte la ...

