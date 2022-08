L' ipotesi è sul tavolo | clamoroso | con chi si allea Renzi al voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) Grandi movimenti in vista del. Non nel centrodestra, ovviamente, dove lenze sono chiare dal giorno uno: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. I grandi movimenti sono nel centrosinistra, dove si scornano Pd e Azione per gli attacchi contro Carlo Calenda dei "cespugli" Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Sinistra Italiana e verdi. Insomma, come sempre tra i compagni il caos la fa da padrone. E nel giorno in cui il fronte progressista ribolle, ecco che anche il cosiddetto terzo polo - il centro rimasto fuori un po' da tutti i giochi, insieme al M5s - ci sono dei movimenti, incontri e abboccamenti. E l'agenzia di stampa AdnKronos dà conto di una possibile intesa a sorpresa, quella tra Matteo, leader di Italia Viva, e Federico Pizzarotti, l'ex grillino e sindaco di Parma ritornato in campo con la sua Lista ...