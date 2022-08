L’intervista di Giorgia Meloni a Fox News: «Potrei essere la prima donna a guidare un governo in Italia» – Il video (Di venerdì 5 agosto 2022) «I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fratelli d’Italia, che è in testa, potrebbe vincere con la coalizione di centrodestra. In base alle regole che ci siamo dati, il primo partito può esprimere il premier. Io sono la leader di quel partito. Potrei essere la prima donna a guidare un governo nella storia d’Italia. Sarebbe per me un grande onore, come lo è stato essere la prima donna a guidare un partito europeo, l’Ecr». Così Giorgia Meloni in un’intervista al network statunitense Fox News. In un collegamento tutto in inglese, la presidente di Fratelli d’Italia illustra alla giornalista la situazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) «I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fratelli d’, che è in testa, potrebbe vincere con la coalizione di centrodestra. In base alle regole che ci siamo dati, il primo partito può esprimere il premier. Io sono la leader di quel partito.launnella storia d’. Sarebbe per me un grande onore, come lo è statolaun partito europeo, l’Ecr». Cosìin un’intervista al network statunitense Fox. In un collegamento tutto in inglese, la presidente di Fratelli d’illustra alla giornalista la situazione ...

