Linee guida ventilazione, IdeaScuola: 5 mesi di ritardo per dire di aprire le finestre? Inammissibile (Di venerdì 5 agosto 2022) IdeaScuola - Con soli 5 mesi di ritardo, finalmente in GU sono approdate le Linee guida per la ventilazione delle scuole ai sensi della L 11 del 18/2/22. Il documento, scrive il Prof Buonanno "Non riporta alcuna indicazione utile per i presidi, non assumendosi il Ministero della Salute per l'ennesima volta la responsabilità su come contrastare la trasmissione aerea" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022)- Con soli 5di, finalmente in GU sono approdate leper ladelle scuole ai sensi della L 11 del 18/2/22. Il documento, scrive il Prof Buonanno "Non riporta alcuna indicazione utile per i presidi, non assumendosi il Ministero della Salute per l'ennesima volta la responsabilità su come contrastare la trasmissione aerea" L'articolo .

